Modnisia Katarzyna Cichopek wytrwale lansuje trendy: jeans, perły i kolor pomarańczowy… (ZDJĘCIA)

Katarzyna Cichopek to prawdziwa kobieta-orkiestra. Jest mamą, aktorką, prezenterką porannego programu, właścicielką marki biżuteryjnej, a teraz ogłosiła światu, że również branża kosmetyczna nie ma przed nią tajemnic. Gwiazda TVP jest także ikoną stylu: wszystko, co włoży, natychmiast kopiowane jest przez tysiące Polek.

Co ciekawe, Katarzyna Cichopek jest niezwykle wierna trendom, które wybiera dla siebie spośród propozycji projektantów i stylistów na dany sezon. Kiedy aktorka coś polubi, pozostaje temu wierna i odmienia w swoich stylizacjach przez wszystkie przypadki. Tak było między innymi z okularami na łańcuszku czy czerwoną puchówką. Chcecie odświeżyć swój look na wiosnę? Zainspirujcie się trzema hitami z szafy gwiazdy śniadaniówki.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Katarzyna Cichopek o pracy w śniadaniówce: "Staram się być sobą"

Katarzyna Cichopek stawia na kolor pomarańczowy

Katarzyna Cichopek jeszcze nigdy nie była tak promienna jak teraz. Wszystko wskazuje na to, że po powrocie z kolejnej podróży w towarzystwie ukochanego pozostaje w znakomitym nastroju. Aktorka wyraźnie postanowiła podkreślić to dodatkowo swoimi modowymi wyborami i pewnie dlatego od kilku tygodni lansuje na swoim Instagramie pomarańczowe "stylówki". Radosny kolor jest hitem wiosny, a gwiazda TVP odmienia go przez wszystkie przypadki, stawiając na garnitur w odcieniu mandarynki, ceglasty kombinezon, rudą marynarkę czy bluzę w odcieniu soczystej pomarańczy. Też się skusicie na taki optymistyczny look?

Jeans w stylu "dziewczyny z sąsiedztwa". Katarzyna Cichopek kocha ten trend

Kolejny trend, któremu Katarzyna Cichopek pozostaje wierna, to denim. We wiosennej garderobie celebrytki znaleźć możemy między innymi "marmurkową" sukienkę inspirowaną latami 90., jeansy straight, a nawet… denimową czapkę z daszkiem ozdobioną perełkami. Już zimą Cichopek eksperymentowała z tą ponadczasową tkaniną, nosząc na przykład stylową jeansową kurteczkę pobitą białym futerkiem.

Okulary przeciwsłoneczne Katarzyny Cichopek. To must have w szafie gwiazdy!

Nie ma drugiego tak istotnego dodatku w szafie Katarzyny Cichopek, jak okulary przeciwsłoneczne. Jak przystało na gwiazdę wielkiego formatu, prezenterka "Pytania na śniadanie" zasłania nimi twarz bez względu na porę roku i pogodę. W swojej bogatej kolekcji posiada przede wszystkim finezyjne modele: okulary kocie oczy, z łańcuszkiem, zdobionymi nausznikami, a nawet serduszka. Takie wyrafinowane akcesoria z pewnością będą królowały wiosną i latem na polskich ulicach.

Który trend jest Waszym zdaniem najciekawszy?

AUTOPROMOCJA. Artykuł powstał we współpracy z redakcją Domodi.pl.

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.