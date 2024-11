Monika Chwajoł pokazała STARSZĄ córkę. Nicole skończyła właśnie 17 LAT

!Murem za polskimi rolnikami. Wspieramy Ich strajk bo wiemy że strajkują również w naszym imieniu. Na mocy umowy o wolnym handlu UE z krajami Mercosur, która może zostać zawarta jeszcze w tym roku, do Europy będą mogły być sprowadzane tańsze towary rolne z Ameryki Łacińskiej. pamietamy smaczne zboże techniczne z krainy na U. Niezbadane i uprawianie niezgodnie z naszymi normami. Przeciwnicy tego porozumienia biją na alarm, że jego istotą jest zwijanie europejskiego rolnictwa, aby zrobić na kontynencie miejsce dla tańszej żywności spoza kontynentu, która nie podlega regulacjom obowiązującym w Unii Europejskiej. Protesty rolników we Francji Potężne protesty rozpoczynają się z tego powodu we Francji. Krajowa Federacja Związków Rolniczych z Francji (FNSEA) wspólnie z tamtejszym Związkiem Młodych Rolników rozpoczęła dziś w całym kraju masową mobilizację. Tamtejsze media podają, że w praktyce działania trwają w blisko 80 miejscach w całej Francji. Rolnicy wyjechali na ulice, by głośno "potępić" brukselskie przedsięwzięcie. W ramach protestu symbolicznie zakrywane są – lub zdejmowane – znaki z nazwami francuskich miejscowości.