Monika Goździalska udostępnia oświadczenie prawnika ws. afery z restauracją i WBIJA SZPILĘ Robertowi Makłowiczowi

Restauracja ma prawo tworzyć dowolną politykę dotyczącą gości, dress code'u, selekcji, serwisu, obsługi, rezerwacji itd. Jeśli dane miejsce jest na przykład w stylu fine dinnig, bez dzieci to ubrana w jeansy matka z wózkiem zostanie odprawiona z kwitkiem, mimo że jest człowiekiem jak to Goździalska komentuje. Podobnie w tym przypadku, jeśli Gozdzialska przychodzi na kawę do miejsca nastawionego na obiady to jak najbardziej mieli prawo jej nie wpuścić jeśli właściciele obrali taki a nie inny kierunek. Nie widzę powodu żeby tak to teraz przeżywać w socjal mediach, bo chyba że dla sztucznego podkręcania zainteresowania wokół siebie.