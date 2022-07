Monika Mrozowska odpowiada na krytykę za korzystanie z homeopatii i zapewnia: "Skoro działa, mogę być NAWET WARIATKĄ"

Wakacje w pełni! Przyznam, że czekam na ten czas cały rok! Tutaj rządzi spontan. Ja to kocham! Jedyne, co może mi w tym czasie popsuć nastrój to… infekcje, o które na wakacjach nietrudno. Jako mama czwórki dzieci – wiem coś o tym. I wiem, że zawsze będę się o nie troszczyć – nawet jak dorosną. Skompletowanie wakacyjnej apteczki to gwarant udanych wakacji. Zmiany pogody, obcowanie ze słońcem przy jednoczesnym kontakcie z klimatyzacją... Przejedzenie czy przeziębienie spowodowane chwilową utratą odporności... - wyliczała Mrozowska.

Celebrytka nie ukrywała, że dzieląc się ulubionymi sposobami naturalnego leczenia, chciała zainspirować fanów do skompletowania własnej wakacyjnej apteczki. Przy okazji zareklamowała również portal "skierowany do osób żyjących w zgodzie z naturą i ceniących holistyczne podejście do zdrowia". Wielu fanów Mrozowskiej w komentarzach pod jej postem chwaliło celebrytkę za promowanie homeopatii, nie zabrakło jednak również głosów krytykujących kontrowersyjne podejście do leczenia. Celebrytka dość chętnie wdawała się w dyskusje z internautami.