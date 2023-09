Monika Olejnik paraduje po czerwonym dywanie na festiwalu w Wenecji, prezentując DWIE stylówki. Która lepsza? (ZDJĘCIA)

Goś 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Obie stylizacje bardzo fajne. Pani Monika jak zawsze trzyma się swojego wyrazistego lotku i chwała jej za to. Niezmiennie od x lat jest barwną indywidualistką, która po prostu lubi bawić się modą. Myślę, że przy jej samoakceptacji i pewności siebie, robi to dla zabawy i hobbistycznie także dodatkowy plus. Odnośnie stylizacji : Czarna kiecką niestety ale troszkę pognieciona na prześwitach co od razu rzuca się w oczy, poza tym prześwity powinny być tyćke wyżej... figura dość chłopięca tzn bez wyrazistych bioder też nie pomaga... Obiektywny minus za fryzurę... Pamiętajmy, że stylizacja to całość nie tylko kiecka. Biały zestaw extra i tutaj już włoski nawet okiełznane. Tyle w temacie - pozdrawiam i życzę miłego poniedziałku.