Największy SKANDAL na WOŚP. Nastolatek oszukał Polaków i Jurka Owsiaka na MILIONY

Ludzie jeśli rzeczywiście chcecie pomóc, to proszę was lepiej zainteresujcie się, gdzie i na co ładują te pieniądze, najlepiej jeśli jest to możliwe pomagać bezpośrednio bez pośredników. Jeśli jest to niemożliwe to dokładnie sprawdzić gdzie idą pieniądze, dociekać. Fundację to jest czysty biznes w każdym kraju. Prezes nie jest w porządku, nie potrafi udzielić odpowiedzi na pytania dziennikarzy, ucieka jak małe obrażone dziecko, a potem robi z siebie ofiarę. To nie jest dobry znak. Poza tym cała rodzina żyje z WOŚP, cała i te pseudo jego firemki obsługujące WOŚP. Ludzie zainteresujcie się lepiej.