Joanna Racewicz uderza w TV Republika po nagonce na Jurka Owsiaka: "Wstyd i hańba polskich mediów"

zgłoś do moderacji

Jakoś dziwnym zbiegiem okoliczności temat ten interesuje tylko postkomunistów. Muszą za swoim się ująć i pluć na osoby, które myślą inaczej. Czy p. Racewicz nie uważa, że ponad 30 lat stękania o pieniądze od ludzi , którzy płacą niemałe podatki to wstyd?! Ja tak uważam. Rządzący nie potrafią zapewnić nam opieki zdrowotnej to do wymiany!