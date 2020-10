Namiętni Justin Bieber i Hailey tulą się w "Vogue'u": "Przez długi czas nawet nie lubiliśmy CAŁOWAĆ SIĘ w miejscach publicznych" (ZDJĘCIA)

Od momentu, gdy Justin Bieber związał się z Hailey Bieber, kanadyjski idol nastolatek robi wszystko, co w jego mocy, by pozbyć się krzywdzącej łatki playboya i łamacza kobiecych serc, która zdążyła do niego przylgnąć. Teraz, gdy muzyk i modelka są małżeństwem, Biebier zmienił się nie do poznania: 26-latek na zawsze (tak przynajmniej twierdzi) zrezygnował z używek i przygodnego seksu, zamieniając wypady do modnych klubów na wizyty w kościele. Patrząc na zdjęcia Justina i Hailey można odnieść wrażenie, że wokalista faktycznie świetnie odnajduje się w roli kochającego męża - gwiazdor uwielbia podkreślać swoje oddanie małżonce przy pomocy czułych gestów i skradzionych dotyków, najlepiej w obecności paparazzi.