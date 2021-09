Narzeczony Britney Spears gratuluje jej ODZYSKANIA WOLNOŚCI: "MOC LWICY"

fcc 46 min. temu zgłoś do moderacji 8 13 Odpowiedz

Już tam niejeden pomoże jej uwolnić się "free Britney" od kasy i mienia. Wiecie, jak ta sierotka 0kradana jakoby przez ojca sobie żyła? Pewnie myślicie, w mieszkanku "zaledwie" 75 m. kw. w apartamentowcu? Nie, we własnej posiadłości, rezydencja na działce 8,5 hektara. Warte 7 mln USD. Tylko nie mogła tego sprzedać czy zastawić. Ojciec z jej kasy opłacał jej limuzynę z kierowcą. Nie wspominano, ale personel do rezydencji pewnie też, bo by nic, tylko z odkurzaczem czy kosiarką po niej latała. Cały ból był, że tatuś wyznaczył tygodniówkę 1500 USD i ani centa więcej. Ale USA nie Polska, on nie mógł jak 0wsiak wyprowadzić kilka mln i napisać "usługi zewnętrzne". Kuratela sądowa w USA, to i rozliczenie do sądu: co, gdzie, ile, za co.