Ojciec Britney Spears POTAJEMNIE JĄ NAGRYWAŁ? W sprawę angażuje się FBI

Do medycyna h... 48 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

brit zawsze była ambitna i zdyscyplinowana aczkolwiek bardzo wrażliwa dusza utalentowana artystka została wystawiona na ciężką próbę i przewlekły stres, traumy , uczucie prześladowania a w końcu obwinianie się za coś co nie było jej wina ,ataki mediów i fanów przeciwników jak i zwolenników na jej osobę mogła by się każdemu zdawać że to niedola losu przeznaczenia rzuciła na nią ciężar ale to tylko stan psychiki ...czas goi rany choć nie wszystkie przy odpowiedniej zmianie środowiska i trybu życia wraz ze sprzyjającą dobra energia nowych przyjaciół napewno wróci twardo stopajaca po ziemi .