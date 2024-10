Natalia Nykiel i Jacek Jeschke odpadli z "TzG" po werdykcie Iwony Pavlović: "Mi jest przykro, że zadecydowali jurorzy"

Ja nie ogladam Tanca z Gwiazdami juz od kilku edycji wlasnie ze wzgledu ma Pavlovic. To moberka. Zamiast sie zrelaksowac w niedziele przed tv to ogladasz bully. W kazdej edycji uwziela sie na kogos i ta os. tepi jakby to byl turniej tanca a wygrana zlote kalesony. To ma byc rozrywka! To ma byc zabawa, jak w innych krajach. Ja mam sie zrelakcowac! A nie czuc jakby to mnie mobowano. Od dawna to jest porazka. Wyrzucic Pawlowicz i zatrudnic kogos surowego ale zyczliwego!