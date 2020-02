Natalia Nykiel triumfuje: "Zagram koncert w Teksasie. To wielkie przedsięwzięcie"

Natalia Nykiel należy do grona najbardziej rozchwytywanych gwiazd muzycznych w Polsce. Swoją karierę w show biznesie rozpoczęła od występu w drugiej edycji "The Voice of Poland", w której dotarła aż do finału. Już rok późniejZ ambitna mrągowianka podpisała kontrakt płytowy, a w ciągu pięciu lat brylowania na salonach wydała dwa albumy studyjne. Piosenkarka zaskoczyła wszystkich decyzją o przerwie od show biznesu i chęci skupienia się na edukacji. Zaniepokojonych fanów zapewniła, że nie zamierza jednak znikać na długo.