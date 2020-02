Natalia Nykiel: "Wykorzystanie nagrody nie jest łatwe"

Natalia Nykiel po zapowiedziach dotyczących zawieszeniu kariery i wyjeździe do Portugalii, zaskoczyła fanów informacją o objęciu stanowiska jurora w najnowszym show emitowanego na Polsacie. Piosenkarka, która sama zyskała rozpoznawalność dzięki udziałowi w "The Voice of Poland", doskonale zdaje sobie sprawę z potencjału drzemiącego w tego typu programach. Podczas konferencji prasowej w rozmowie z Michałem Dziedzicem przyznała, że liczy się każdy występ przed publicznością. Czasem wystarczy jeden, by skraść serca milionów widzów.