Natalia Siwiec chwali się salonem w meksykańskim Tulum. Klimatycznie?

Witam.Mam lenia w domu i jest tragicznie.W domu przy obowiązkach domowych nie ma pomocy Jeszcze jest głupie gadanie w stylu proszę wyprać moje koszule i wyprasować moje koszule .Nie jeden raz już pytałam dlaczego sam sobie nie wyprasujesz koszul to on powiedział nie chce mi się A potem podziękował za to że mu piorę sprzątam i prasuje.Ciezko go wyciągnąć z łóżka nawet jest niechęć do podstawowych rzeczy jak kąpanie czy wyjście z domu Powiedział że nie chce nigdzie jeździć chodzić i najlepiej mu się siedzi w domu Zaczynaly się głupie Gadki po co ci ludzie siedź w domu i z ludźmi nie rozmawiaj.Z rodzicami zabrania się spotykać i rozmawiać bo on tam chodzić nie chce bo ich nie lubi ..Z jego powodu musiałam zrezygnować ze swoich pasji np wycieczki w góry bo on w żadne góry nie pojedzie.Na chwilę obecną jestem osobą bezrobotna i on nie chce mi pomagać finansowo .Odmawiać nawet zakupu rękawiczek dla mnie Nie troszczy się o mnie nie obchodzi go moje zdrowie .Jest bardzo samolubny bo jak mu mówię o swoich problemach to on siedzi milczy i patrzy w ścianę.Nie pomoże mojemu ojcu .Jak słyszy że ma komuś pomóc to się wścieka.Nie mogę na nim polegać i na niego liczyć w żadnej sprawie.Jedyna rzecza która mi z nim wychodzi to bliskość fizyczna.Nawet mu powiedzialam że chciałabym żeby ktoś się mną opiekował ale on patrzył w ścianę i nic nie mówił.Nie sądziłam że on taki jest i że tak dobitnie się rozczarowałam w stosunku do niego.