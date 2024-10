Natalia Siwiec oznajmia, że je "dwa, czasem trzy posiłki dziennie" i radzi, "jak przygotować się do GŁODÓWKI"

Mam taki problem, że stałam się strasznie zgorzkniała, ludzie mnie wk**wiają. Znajomi chcą się spotykać, a mi się nie chce ich słuchać, łazić z nimi, mielić ich gówno problemów, pomagać im w czymkolwiek, utwierdzać ich w ich manipulcjach i czy jakis wizjach by poczuli się lepiej. I nie wiem czy to jest kwestia konkretnych ludzi, czy po prostu wk**wiają mnie wszyscy. Kiedyś byłam empatyczna ,wspierająca, teraz wręcz odwrotnie, gdy widzę że ktoś ma jakis problem to mam wręcz satysfakcje a już szczególnie kiedy sam do tego doprowadził, swoimi chjowymi decyzjami czy czymś tam .... to normalne z wiekiem?