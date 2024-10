Natalia Siwiec pokazała się w krótkich włosach. Fani pospieszyli z porównaniami: od Kris Jenner po Edytę Górniak

Natalia Siwiec prężnie działa w polskim show-biznesie już od 12 lat. Wszystko zaczęło się od bycia Miss Euro 2012, a potem poszło z górki. Okładki, sesje, wywiady czy nawet własne reality show. Kilka lat temu Natalia przeniosła swoją pracę głównie do Internetu, ale i tam radzi sobie bardzo dobrze. Na samym Instagramie jest obserwowana przez ponad milion internautów.

Natalia Siwiec w krótkich włosach

Aby przyciągnąć i zatrzymać tak dużą grupę obserwatorów, trzeba umieć żonglować tzw. contentem. Wygląda na to, ze Siwiec znalazła złoty środek między prywatnymi wrzutkami, selfie, a reklamowymi postami. Ważne jest też to, aby wchodzić w interakcje z internautami. Natalia regularnie więc odpowiada na komentarze - również te niemiłe.

Ostatnio 41-latka pokazała się internautom w krótkich włosach. Burza kosmyków to oczywiście peruka. Mimo to zdjęcia Natalii Siwiec w nowym wydaniu wywołały niemałe poruszenie wśród komentujących. Celebrytka zachęciła ich zresztą do wyrażania zdania, pytając: "jak wam się podoba?".