Natasza Urbańska wybrała się z córką na koncert Adele do Monachium. Tak dziś wygląda 15-letnia Kalina (ZDJĘCIA)

Michał Koterski, przygotowując się do wyjazdu do USA, wybrał się na zakupy do jednego z najmodniejszych butików w Warszawie. Zaaferowany, zaparkował swoje BMW na zakazie. Miał szczęście, że w pobliżu nie było funkcjonariuszy, bo zdarzenie mogłoby się skończyć mandatem.