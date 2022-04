Natasza Urbańska zaskakuje NOWĄ TWARZĄ (FOTO)

Natasza Urbańska pomimo usilnych starań i niewątpliwych predyspozycji do tego, by zrobić karierę w show biznesie, nie może się wybić. Żona Janusza Józefowicza od lat robi, co może, by znaleźć się w kręgu pierwszoligowych gwiazd, niestety często z dość marnym skutkiem.