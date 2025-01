Natsu BAŁA SIĘ O ŻYCIE Marcina Dubiela podczas Pandory Gate. "Gdybym uciekła, to bym miała człowieka na sumieniu"

Natsu widać,że jest przywiązana do życiowych wartości, i rozumie, co to jest życie. Ci hejterzy nie mają sobą totalnie nic do zaoferowania nikomu, to wiecznie będą się naprzykrzać. Tacy nie mają żadnych zainteresowań, talentu ani osobowości. Natsu wie,że tzeba iść za ludzkim sumieniem, a nie robić to,czego oczekują inni. Ludziom we lbach się przestawia i myślą,że mają władzę nad cudzym życiem.