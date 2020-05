Naturalna Anna Lewandowska pokazała pierwsze zdjęcie po porodzie: "Tak, mam NIEMAŁĄ REWOLUCJĘ w domu" (FOTO)

Matka 53 min. temu zgłoś do moderacji 339 6 Odpowiedz

Po co pani tak kłamie, kobiety, które rodziły chyba wiemy jak to wygląda na 3,4 dzień po porodzie, te po cc też nic nie lepiej, po co tak oszukiwac z tą energia rozpierajaca , daj pani spokój, co 3 godzinę to małe wola, coś tam wola a jeszcze to drugie też chcę chleb z dzemem