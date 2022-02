Naturalna Camila Cabello maszeruje po osiedlu w rozciągniętym dresie (ZDJĘCIA)

Abc 13 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Bylam w Chorwacji w miejscu mało popularnym wśród naszych rodaków. No i idzie ekipa, ubrani w ciuchy z wielkimi logami i złotymi łańcuchami na szyjach, mówię na bank Polacy, zbliżyli się i oczywiście mówili po Polsku. Druga ekipa na plażę w wielkich slomianych kapeluszach i z tysiącem toreb, wózków, leżaków. Ja byłam tym trzecim typem, od rana browar na plaży. No i tak to wygląda nasz naród. Chociaż w ciągu roku mało pijam to na wakacjach dobre piwo musi być.