NATURALNA Jennifer Aniston śle uśmiechy na urlopie i obdarowuje przyjaciół czułościami (ZDJĘCIA)

Jennifer Aniston przez wiele lat pracowała na opinię jednej z najpopularniejszych aktorek w Hollywood. Bez wątpienia ogromnym sukcesem w jej karierze był występ w serialu "Friends", który do dzisiaj bije wszelkie rekordy oglądalności. Uwielbiany w latach 90. sitcom nie stracił na swojej aktualności i wciąż bawi nowe pokolenia widzów. Aktorka wciąż jest aktywna zawodowo, a do kin co chwilę trafiają filmy z jej udziałem. Gwiazda niedawno postanowiła zrobić sobie jednak małą przerwę i wraz ze znanymi przyjaciółmi udała się na noworoczny urlop.

W corocznej podroży do słonecznego Cabo San Lucas w Meksyku, towarzyszyli jej między innymi Jason Bateman z ukochaną Amandą Anką i Jimmy Kimmel z Molly McNearney. Na wyjeździe nie zabrakło również dzieci współtowarzyszy. Tuż po wspólnej podróży Aniston wraz z przyjaciółmi zostali "przyłapani" na lotnisku w Los Angeles, gdzie nie szczędzili sobie czułości i uśmiechów.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Pudelek robi wielkie podsumowanie 2022 roku

Wzrok przyciągała jednak twarz Jennifer Aniston. Gwiazda tym razem zrezygnowała z make-upu, ale nie zapomniała oczywiście zaprezentować szerokiego uśmiechu. Nie da się jednak ukryć, że aktorka doskonale wie, jak o siebie zadbać. Kilka miesięcy temu w wywiadzie dla "First For Women" zdradziła między innymi, że kluczem do jej dobrego samopoczucia i wyglądu jest wysiłek fizyczny.

Gwiazda ćwiczy między innymi na symulatorze wspinaczki i stara się na bieżąco zmieniać swoją treningową rutynę, by "zawsze zaskakiwać swoje mięśnie". W wywiadzie podkreślała również, że dba także o to, by poprawiać wygląd swojej cery maseczkami i dużo medytuje.

To mój ulubiony moment, gdy jestem w domu. Żałuję, że nie mogę wtedy zatrzymać czasu - opowiadała w rozmowie.

Na najnowszych zdjęciach paparazzi widać, że 53-latka jest w doskonałej formie. Jenn gawędziła z przyjaciółmi przyodziana w czarny top, który zestawiła z czerwono-czarną narzutką i jasnymi jeansami. Do wakacyjnego kompletu dobrała beżowe klapki.

Jak wam się podoba?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.