Naturalna Katy Perry z wielkim, ciążowym brzuchem biega boso po lesie w nowym teledysku. W jednej ze scen rozebrała się DO ROSOŁU... (ZDJĘCIA)

Hmm 2 godz. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Wcale nie ma opuchniętych stop. Nie wiecie co to opuchnięte stopy w ciąży. I co za stwierdzenie, że rozebrała się do rosołu? Jadła potem ten rosół? Czy ona w ogóle wie co to rosół?