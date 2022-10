Naturalna Małgorzata Foremniak pozuje na Instagramie bez makijażu. Fani zachwyceni: "Piękna, dojrzała kobieta" (FOTO)

😂😂😂 17 min. temu zgłoś do moderacji 5 3 Odpowiedz

Mie rozumiem zachwytu Wygląda żle staro Jakby chora była Co to znaczy starzec się z godnością ? Jak ktoś złe wyglada to z godnością a jak dobrze to Hejt Straszne te nasz panie