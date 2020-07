Naya Rivera nie żyje. Pogrążeni w żałobie znajomi z "Glee" oddali jej hołd nad jeziorem Piru (ZDJĘCIA)

Aleksandra 39 min. temu zgłoś do moderacji 77 3 Odpowiedz

Dziwnie jest ogladac teraz Glee ze swiadomoscia, ze glowne postacie nie zyja... jest to strasznie smutne, lzy same sie do oczu cisna. Ludzie badzmi mili dla siebie, zycie jest niesamowicie krotkie