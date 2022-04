Netflix prezentuje nowy zwiastun DRUGIEJ CZĘŚCI filmu "365 dni". Widzowie sceptyczni: "TANIA WERSJA Greya" (WIDEO)

Wszystko zerżnięte z Greya, ale w bardzo tandetnym warszawskim wydaniu. Szkoda, bo można było to zrobić lepiej; Obejrzę tylko i wyłącznie z ciekawości, bo jednak to tania wersja Greya; Nie ma to jak film gloryfikujący przemocowy związek; Ale chłam; Obejrzę ze względu na przystojniaków. Reszta mnie nie interesuje; Co za gniot; Po co tak narzekać, krytykować? Nie podoba się, nie oglądaj - piszą w komentarzach.