Nicole i Lionel Richie "nigdy nie wspierali" związku Sofii i Scotta Disicka. "Cieszą się, że wreszcie to zakończyła"

W zapewnienia o silnej emocjonalnej więzi między dorosłym mężczyzną a nastolatką trudno było uwierzyć również byłej dziewczynie Scotta, z którą ma troje dzieci. Kourtney od początku sprzeciwiała się temu związkowi , a w mediach co chwilę pojawiały się doniesienia o kolejnych kłótniach. Paniom udało się podobno zażegnać konflikt, by ratować nadszarpnięty wizerunek idealnej rodziny , ale w kuluarach wciąż plotkowano o niezbyt ciepłej atmosferze między zainteresowanymi.

Nicole i Lionel nigdy w pełni nie wspierali jej związku z Disickiem - twierdzi informator Us Weekly. Nie podobało im się, że Sofia związała się z dużo starszym mężczyzną, który ma już dzieci. To zawsze było kością niezgody w ich relacji i cieszą się, że Sofia wreszcie to zakończyła.