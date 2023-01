Nie żyje 33-letni gwiazdor TikToka. Zdobył prawie dwa miliony obserwujących, relacjonując jedzenie fast foodów

Przewieziono go w pośpiechu do szpitala. Po godzinie, może półtorej, zmarł - powiedział Clayton, brat tiktokera.

Brat 33-latka zdradził, że tiktoker, zanim trafił do szpitala, zadzwonił do mamy i skarżył się na złe samopoczucie. Clayton zdecydował się również nagrać i opublikować TikToka, w którym zwrócił się do wszystkich fanów zmarłego brata. Mężczyzna poprosił, by miłośnicy filmików Taylora, znanego jako wafffler69, dalej oglądali jego TikToki, rozsyłali je między sobą i w taki sposób przedłużali pamięć o jego bracie.