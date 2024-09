Nie żyje gwiazdor "Jeziora Marzeń". Kilka lat temu w tragicznym wypadku stracił dwie nogi

Życie i kariera Obiego Ndefo

Obi Ndefo ukończył prestiżowy Uniwersytet Yale w New Haven, Connecticut. Był ceniony za swoje role w popularnych serialach. W latach 1998-2002 wcielał się w postać szwagra głównej bohaterki, którą grała Katie Holmes w "Jeziorze marzeń". Zyskał również uznanie za rolę w "Stargate SG-1", gdzie grał od 2000 do 2005 r. Jego kariera obejmowała także występy w takich produkcjach jak "The West Wing", "NYPD Blue", "Crossing Jordan" oraz "The District".