Nie żyje Nina Busk z "Sanatorium miłości". Miała 65 lat

Odeszła od nas Nina Busk, uczestniczka 1. edycji "Sanatorium Miłości". Zapamiętamy na zawsze jej płomienne serce, radość, energię i pasję do życia, którymi dzieliła się z innymi - napisano w komunikacie.

Janina "Nina" Busk dała się poznać szerszej publiczności w pierwszej edycji programu, z miejsca podbijając serca widzów swoim ognistym temperamentem i pogodą ducha. Kuracjuszka zarażała wręcz entuzjazmem i chętnie brała udział we wszystkich zaplanowanych dla seniorów zajęciach.

TVP dostrzegła w Ninie medialny potencjał i kontynuowała z nią współpracę także po zakończeniu turnusu . Gwieździe "Sanatorium miłości" zaproponowano udział w "The Voice Senior", gdzie zagrzewała seniorów do występów przed kamerą i wokalnych popisów. Celebrytka wystąpiła też w serialu "Uzdrowisko". Popisy w telewizji zapewniły Busk nie tylko uznanie w oczach widzów, ale też sporo propozycji matrymonialnych, które Nina traktowała z przymrużeniem oka.

Nieważne, ile ma się lat, można i robić karierę, i się zakochać - mówiła w rozmowie z WP. Ludzie, czego wy się boicie? Jak się człowiek zakocha, zaiskrzy, to kochać się - przecież to jest najpiękniejsze, co się może przytrafić. Nic nie żałować, niech każdy dzień, każda chwila będzie piękna, bo życie niestety krótkie jest.