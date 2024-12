Nie żyje Ryszard Poznakowski. Gwiazdor Trubadurów miał 78 lat

Nie żyje Ryszard Poznakowski. Wybitny muzyk i twórca, odszedł w wieku 78 lat , co potwierdził Piotr Iwicki z zarządu SAWP.

15 czerwca bieżącego roku gościliśmy go na naszym lubelskim koncercie "Czarodzieje i hipisi". Graliśmy razem, nie wiedząc, że to ostatni występ Rysia. Zostawił nam piękną muzykę. Spoczywaj w spokoju, Ryśku - czytamy.

Ryszard Poznakowski, przez wiele dekad związany z muzyczną sceną, był nie tylko nieodłącznym członkiem zespołu Turbadurzy, ale także współtworzył skład Czarno-Czarnych, a od 2012 roku prowadził własny Poznakowski Band. Jego kompozytorskie zdolności wykorzystywali tacy artyści jak Zdzisława Sośnicka, Zbigniew Wodecki, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Zaucha i wielu innych. To właśnie dzięki Poznakowskiemu powstały takie hity jak "Mały książę", "Chałupy welcome to", "Gdzie się podziały tamte prywatki" czy "Trzynastego".