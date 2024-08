Nie żyje uczestniczka igrzysk olimpijskich. Okoliczności śmierci są wstrząsające

Aaa 1 godz. temu zgłoś do moderacji 39 1 Odpowiedz

Uważajcie na siebie! Niby to wydaje się głupotą ale trzeba jeść powoli i w spokoju. Narzeczony zakrztusił się tak na wyjeździe przy śniadaniu w restauracji hotelowej, był już siny a nikt oprócz mnie nie zareagował. Ludzie nie bądźmy obojętni. Po całym zdarzeniu powiedział że myslal już że to koniec i że było to okropne uczucie