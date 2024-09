Nie żyje wieloletni partner Majki Jeżowskiej. "Moje serce dzisiaj pęka z bólu"

zgłoś do moderacji

W pierwszym odcinku show Polsatu Majka Jeżowska zaskoczyła nie tylko jurorów, ale i widzów, którzy są pod wrażeniem formy, jaką prezentuje 64-latka. Niestety, w trakcie przygotowań do kolejnego odcinka, który zobaczymy w najbliższy weekend, do artystki dotarła tragiczna wiadomość o śmierci wieloletniego partnera, Dariusza Staśkiewicza. 10 LAT TEMU SIĘ ROZSTALI I ONA JAK ZWYKLE TO LANS SERCE PŁACZE ...PO NIM MIAŁA TYLU ŻE HOHO