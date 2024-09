Dramatyczne wyznanie Majki Jeżowskiej: "Poroniłam na scenie". Kolejnego dnia znów była w trasie

Ja byłam w ciąży obumarłej i z tą świadomością chodziłam do pracy tydzień, po zabiegu byłam tydzień na L4, chociaż nawet nie dostałam go w szpitalu, tylko poszłam spłakana do lekarki. Niby przeszłam to dobrze ale źle się to później odbiło na relacji z kolejnym dzieckiem, depresja poporodowa itp. Dziewczyny nie dajcie sobie wmówić że poronienie to zwykła sprawa i macie być z tym ok, macie prawo do smutku, żalu, założy i przede wszystkim odpoczynku i spokoju. Bo potem się to odbije na Was.