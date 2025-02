Nie żyje Wojciech Trzciński. Ceniony polski kompozytor i producent muzyczny miał 75 lat

Dziękujemy ci za piękną muzykę, za ekspresję. Pan Bóg obdarzył cię ogromną wrażliwością i talentem muzycznym, inteligencją twórczą. Przełożyłeś to na piękne brzmienia, melodie i aranżacje. (...) Chciałam ci podziękować na to, że cię spotkałam. Za nasze rozmowy, twoją przyjaźń i za twoją mądrość. Za wszystko to, czego uczyłam się przez te lata naszych spotkań - mówiła podczas uroczystości Halina Frąckowiak.

Wojciech Trzciński komponował m.in. dla Wodeckiego i Jantar

Drodzy Przyjaciele, Znajomi, a także Wy wszyscy, którzy spotkaliście na swojej drodze mojego Tatę oraz ci z Was, którzy po prostu kojarzycie Jego piosenki, projekty artystyczne czy Fabrykę Trzciny. Nadeszła ta smutna chwila… W dniu dzisiejszym, po bardzo ciężkiej chorobie, zmarł mój Tata. Umarła tym samym - piszę to z bólem - także ważna część mnie (...) Walczyłeś bardzo dzielnie. To skrajnie smutne, że zachorowałeś. Ale przecież wiesz, że odchodziłeś wśród kochających Cię bezwarunkowo ludzi. Nie mam pojęcia jak to działa (Ty już wiesz), ale być może do zobaczenia kiedyś. Byłeś już tym wszystkim bardzo, ale to bardzo zmęczony. Ostatnie 4 miesiące, ech, zostawmy to już… Podziwiałem Cię każdego dnia tej katorgi - napisał jego syn w pożegnaniu na Facebooku.