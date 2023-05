Niespodziewane dźwięki na pogrzebie Kacpra Tekielego. Żałobnicy bardzo się zdziwili

Ola 6 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Jeżeli to były ważne dla niego piosenki to dlaczego to źle? Może to była jego wola. Pogrzeb świecki, można zrobić po swojemu. Dziub dziub - zapewne dla Hugotka. Wzruszające, jak osobiste było to pożegnanie. Był kochany, na sam koniec to jest najbardziej istotne. Zostaje się w sercach tych co kochali, cenili, szanowali, podziwiali. Człowiek żyje w sercach najbliższych. Spoczywaj w pokoju Kacper! Zdobywaj czterotysięczniki tam na górze!