Nieugięta Meghan Markle WBIJA SZPILĘ royalsom w nowym wywiadzie: "Cieszę się, że wróciłam do domu Z TAK WIELU POWODÓW"

Wspaniały pokaż hipokryzji. Super megan. Bycie księżna złe bo protokół, branie kasy na życie i dom od Karola już jest ok. Chcę ciszy i spokoju dlatego biegam się uśmiechać do reporterów i paparazzi. Zobaczcie sobie wywiad po zaręczynach jaka to ona zakochana i gotowa poświęcić wszystko dla ukochanego. Ohhh... Może to jakaś choroba psychiczna.