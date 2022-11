Niezależna kobieta Blanka Lipińska ostro odpowiada na pytanie o FINANSE JEJ CHŁOPAKA: "Mam swoje pieniądze! Jego mnie NIE OBCHODZĄ"

Blanka dalej snuła swoje hipotezy, rozwodząc się nad tym, jak to w czysto teoretycznym założeniu zawsze wybierze się faceta zamożniejszego od biedniejszego, o ile łączą ich te same cechy i aparycja.

Gdyby dać kobiecie wybór, postawić przed nią dwóch identycznych kolesi, tylko różnicą będzie to, że jeden jest bogaty, a drugi nie - to sorry, ale żadna nie wybierze biedniejszego, skoro są identyczni, a może mieć kasę. To wartość dodana i nie ma co zakłamywać rzeczywistości. Kasa jest spoko, jeśli jest wartością dodaną, a nie sensem samym w sobie.