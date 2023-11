Novak Djoković "przyłapany" na wakacyjnych CZUŁOŚCIACH w Marbelli. Fajne wczasy? (ZDJĘCIA)

Prywatnie serbski tenisista związany jest z Jeleną, którą poznał jeszcze za czasów liceum. W 2014 roku zakochani wzięli ślub. Novak i Jelena są również rodzicami 8-letniego synka Stefana i 5-letniej córki Tary. Chociaż media co jakiś czas rozpisują się o rzekomych problemach małżeńskich Novaka, to najnowsze zdjęcia nie pozostawiają złudzeń co do ich relacji.