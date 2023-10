Nowe zdjęcia Kelly Clarkson szokują! Piosenkarka bardzo SCHUDŁA i jest nie do poznania. Imponująca przemiana? (ZDJĘCIA)

AnkaAnka 22 min. temu zgłoś do moderacji 3 14 Odpowiedz

A może by zrobiła coś pożytecznego zamiat pokazywania swojego parcia na szkło i na swoją urodę? Popadła w samouwielbienie. Ja na przykład za darmo chodzę do domu spokojnej starości i pomagam przebierać starszych ludzi. Nie ma tam miłego zapachu ani wesołej atmosfery. Kazdy z nas tam kiedys trafi. I to jest powód do dumy i chwałenia, a nie parcie na szkło czy teksty że się odchudzam i żebyście mnie podziwiali i wielbili za to, ależ ja się poświęcam samej SOBIE.