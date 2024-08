O jego występie podczas otwarcia igrzysk mówił cały świat. Jakub Józef Orliński otrzymał ZŁOTY MEDAL za zasługi

Na szczęście chyba wszystkich nas ogarnęło w jednej chwili poczucie ekscytacji i wielkiej dumy, kiedy na scenie pojawił się Jakub Józef Orliński. Organizatorzy wydarzenia trzymali jego szczegóły w ścisłej tajemnicy do samego końca, przez co nikt zupełnie nie spodziewał się, że nasz wybitny kontratenor weźmie udział w performansie opartym na widowisku operowo-baletowym "Zamorskie zaloty". Sam zainteresowany podkreślił, że obowiązywała go blisko półroczna "klauzula milczenia".