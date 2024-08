O sukcesach Ewy Swobody mówi cała Polska. Prywatnie może liczyć na wsparcie ukochanego. Jest zakochana w znanym sportowcu (FOTO)

W ostatnich dniach głośno jest o sukcesach Polaków na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Powód do dumy ma chociażby Ewa Swoboda, która udowodniła, że jest w doskonałej formie. W biegu eliminacyjnym na 100 metrów pokazała się z dobrej strony i dostała się do półfinału. Dla dziennikarzy miała krótki komentarz - i to bardzo w jej stylu: