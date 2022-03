Objedzona młodą kapustą Aleksandra Żebrowska chwali się CIĄŻOWYMI krągłościami (FOTO)

mamdwojewiemc... 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

To Jej/Ich dzieci, niech sobie rodzi i co 10 m-cy, co Wam ludzie do tego? W MOPS nie wylądują, z Waszego nie pójdzie. Zajmijcie się swoim życiem. Można mieć jedno, dwoje i stworzyć im piekło za życia, można mieć ile dusza zapragnie, wykształcić, wspierać w rozwoju i zapewnić im start życiowy. Przypominam, że kawalerka obecnie kosztuje ok. 500 tys. Ale nie, nie, za 500+ lepiej kupić lizaka i kurtkę na wagę z lumpa (choć popieram akurat niemarnowanie ubrań) i czekać, "aż pójdą z domu". Na faje jest i na browka:/ Dziecko kosztuje, o ile spłodzenie nie kończy się na pobieraniu zasiłku na nie. Spłodzić każdy umie:/ Akurat ich chyba stać (nie lubię zaglądać w kieszenie nikomu, jak i nie lubię, jak ktoś mi zagląda, ale tak domniemywam) rozwijać pasje dzieci, na ewentualnych korepetytorów, prywatny szpital czy nianię . Na to, by zapewnić im komfort życiowy i stabilizację. Grażyny i Janusze, macie sami po troje, czworo i o co ten dym? Macie na kawalerkę chociaż dla jednego? no nie;-)