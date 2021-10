Oblana kwasem ofiara stalkera z dumą prezentuje blizny: "W procesie leczenia docenia się swoją wartość" (FOTO)

11 lat trwała gehenna Katarzyny Dacyszyn . Stalker bombardował ją wiadomościami, telefonami i robił wszystko, by przekonać ją do siebie. Wszystko zaczęło się w 2005 roku, kiedy w mediach społecznościowych Dacyszyn dostała dziwną wiadomość od nieznajomego mężczyzny .

Wiadomość zignorowała, a konto z którego ją dostała - zablokowała. To jednak nie zakończyło sprawy. Po jakimś czasie mężczyzna znów się do niej odezwał, tym razem z innego konta. Wyznał jej miłość. Dacyszyn znów wiadomość zignorowała, ale nic to nie dało.

Później było tylko gorzej. Niechciany adorator stał się coraz bardziej natarczywy. Zamieszkał w jej bloku, dzwonił do niej i pisał . Katarzyna Dacyszyn postanowiła działać, by zakończyć ten trudny okres w życiu. Założyła stalkerowi sprawę w sądzie.

Minęły 3 lata, praca nad bliznami przynosi efekty. Bądźcie dzielni i cierpliwi. Proces leczenia blizn to długi proces, ale równolegle to proces budowania siebie, doceniania własnej wartości poprzez pryzmat trudnej historii, jaką przeszliście, i która zmusiła was do bycia silniejszym człowiekiem. Doceńcie tę siłę i przetwórzcie ją w moc działania! Mnie się udało przełożyć ją w odbudowę siebie, walkę ze stalkingiem - napisała na Instagramie.