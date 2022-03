Ochroniarz "oszusta z Tindera" chwali się PRZYJAŹNIĄ z Antkiem Królikowskim: "Pomógł mi NAJBARDZIEJ W ŻYCIU"

Jddjx 20 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Uwaga lekcja ocieplania wizerunku za darmo/ Ludzie oglądają netfliksa zeby sie zrelaksować, pośmiać. Połączenia w mózgu związane z netfliksem u takich osób wywołują w większości pozytywne skojarzenia i dobry nastrój. Królik włączył odruch wymiotny u większości ludzi. Nie da sie tego naprawić ot tak. Ale można krok-po-kroku przykleić go do tzw. Pozytywnych skojarzeń jakie moze mieć większość populacji (Np.ratowanie małych piesków). Temat tinder swindler jest na topie i ludziom było troche zal tego Polaka - czyli uczucie neutralne w naszym mózgu, troche empatii sie włączało. Wiec agencja PRwiedzac ze krolika nie da sie zmusić doempatii, pomocy innym, odpowiedzialności ... próbuje wam (ze tam powiem) na sile doczepić krolika do do dobrych emocji lub wspomnień jakie macie. Kiedy obracasz sie wśród ludzi wzbudzających pozytywne emocje, zaufanie albo współczucie (nie zal! Zal nie pomaga) to wtedy ludzie powoli (meeeeeegapowoli) zaczynaja troche miłej na Ciebie patrzeć. To nie jest przyjaźń. Ta ustawka to zwykła manipulacja na poziomie neurologicznym przez kogoś z mózgiem (nie przez krolika)