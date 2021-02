Oddana Natalia Siwiec niczym lwica ZNÓW BRONI ukochanego: "Wybrałam miłość, nie patrząc na to, co mówią inni"

jula 14 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Wiecie co,coraz bardziej nie rozumiem tego świata a przede wszystkim ludzi! Co to kogoś obchodzi ich wygląd ,styl życia ,oraz jak i gdzie żyją oraz ,jak wyglądają!Zyją ,jak chcą i robią co chcą.to jest ich życie i g....o komuś do tego!Każdy chce ustawiać i krytykować! Ludzie opamiętajcie się ,już niejednego hejt zniszczył.uspokujcie się i jeśli wam się nie podoba to nie oglądajcie i nie czytajcie! Prosta sprawa!!