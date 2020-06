Odmieniona Miley Cyrus zapewnia, że od pół roku żyje w TRZEŹWOŚCI: "W mojej rodzinie było wiele uzależnień i problemów natury psychicznej"

Nie da się ukryć, że Miley Cyrus zaliczyła jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w show biznesie tej dekady. Z niewinnej Hanny Montany gwiazda Disneya ewoluowała w żądną atencji skandalistkę , dla której wywoływanie sensacji stało się chlebem powszednim. Imprezowy styl życia i skłonność Cyrus do używek miały doprowadzić do jej rozwodu z Liamem Hemsworthem , z którym tworzyła parę przez 10 lat ( z przerwami ).

Nowy chłopak Miley Cyrus odwiedził ją w szpitalu i zaśpiewał piosenkę

Przez ostatnie sześć miesięcy byłam trzeźwa - powiedziała niegdysiejsza ambasadorka palenia marihuany w rozmowie z Variety. Na początku robiłam to ze względu na operację strun głosowych.

W dalszej części wywiadu artystka przyznała, że w jej rodzinie było wiele przypadków uzależnień, co dało jej do myślenia.

Cyrus wyjawiła też, że stara się przekonać do zmiany stylu życia również swoich rodziców, którzy wciąż są - jak to sama nazwała - "wielkimi zjarusami".

Jednym z moich ulubionych wywiadów jest ten, w którym mówię: "Każdy, kto pali trawkę, jest głuptaskiem" - powiedziała. Ten, który uwielbiam wysyłać moim rodzicom, którzy są wielkimi "zjarusami", od czasu do czasu. To było dla mnie bardzo ważne przez ostatni rok, żeby żyć w trzeźwości, ponieważ dzięki temu mogłam naprawdę dopracować swoje rzemiosło.

Życie w trzeźwości uchodzi w zbiorowej wyobraźni za nudne. Kochani, możecie powiedzieć o mnie wszystko, ale na pewno nie to, że jestem nudna. Kocham to, jak mogę wstać rano i być w stu procentach obecna, a nie wycieńczona i skacowana. Chcę budzić się gotowa do działania - zakończyła.