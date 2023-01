ODMIENIONA Noah Cyrus bryluje na paryskim Tygodniu Mody w prześwitującej kreacji. Poznajecie ją jeszcze? (ZDJĘCIA)

Nie inaczej było w ostatni wtorek, gdy to dawno niewidziana siostra Miley pokazała się na trwającym właśnie paryskim Tygodniu Mody. Noah zaszczyciła swoją obecnością pokaz francuskiego projektanta Alexandre Vauthiera. Trzeba przyznać, że zaprezentowała się w naprawdę odmienionej odsłonie. Wokalistka nie tylko postawiła na mroczną, aczkolwiek seksowną stylizację składającą się z bielizny z kryształków i prześwitującej czarnej szaty do ziemi, ale i oryginalny makijaż. Tego dnia lekko podkreśliła oczy i usta i zdecydowała się maksymalnie rozjaśnić brwi. Do tego stopnia, że z daleka wyglądało to tak, jakby ich w ogóle nie miała.