Odmieniona Rihanna paraduje w futrze po Nowym Jorku. Do twarzy jej w nowej fryzurze? (ZDJĘCIA)

Gosc 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Na tym polega wolność ,u nas jak ktoś poszedł ubrany w niedzielę to by powiedzieli że to chorą osobą a Ona stawia na luz halka i na to futerko.U nas teraz jest zimno na północy więc czemu tak się nie ubrać na spacer po bulwarze.