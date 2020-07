Odprężona Blanka Lipińska wygina się na wakacyjnym zdjęciu. Łukasz Jemioł docenia: "JAK LADY GAGA" (FOTO)

Rurka 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Wczoraj ogladałam 365 dni... odnoszę wrażenie że główna postać -Laura- została wybrana tylko dlatego że do złudzenia przypomina Blanke... dziwnie się to oglądało... a Massimo hmm..no przystojny no i tyle.